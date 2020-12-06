Українець намагався незаконно провезти до Росії медикаменти, автозапчастини та будівельні матеріали

"Учора в пункті пропуску "Мілове", що на українсько-російському кордоні, прикордонники Луганського загону разом з працівниками митниці виявили приховані медпрепарати та товари. Під час перевірки на смузі руху "зелений коридор" автомобіля Volkswagen Caddy, яким намагався виїхати до Росії 46-річний громадянин України, у прикордонників виникли підозри щодо можливих сторонніх прихованих вкладень в автівці", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що автомобіль направили на додатковий огляд.

"Volkswagen був повністю набитий різними медичними препаратами, автозапчастинами, взуттям та товарами будівельного призначення. Співробітники митниці на водія склали протокол про порушення митних правил за ст. 483 МКУ "Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю", - додається у повідомленні.

Так, окрім штрафу, українець позбувся товару та свого Volkswagen Caddy. Загальна сума оцінки вилученого автомобіля та товару склала понад 193 тисячі гривень.

Нагадаємо, на кордоні з Білоруссю в паливному баку автівки, за кермом якої перебував громадянин України, прикордонники виявили пневматичні гвинтівки й револьвери та патрони до них.