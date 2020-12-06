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Українець намагався провезти до Білорусі пневматичні гвинтівки та револьвери

Українець намагався провезти до Білорусі пневматичні гвинтівки та револьвери

Київ • УНН

 • 20141 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. На кордоні з Білоруссю в паливному баку автівки, за кермом якої перебував громадянин України, прикордонники виявили пневматичні гвинтівки й револьвери та патрони до них, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ. 

Так, учора, 5 грудня, ночі в пункт пропуску "Сеньківка" прибув громадянин України на автомобілі Chevrolet російської реєстрації.

Прямуючи в Білорусь, 46-річний українець обрав смугу руху "зелений коридор". Враховуючи наявні профілі ризиків щодо можливого незаконного переміщення товарів і вантажів, прикордонники Чернігівського загону ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу. Викликало підозру й те, що автомобіль був оснащений газобалонним обладнанням.

До спільного прикордонно-митного огляду залучили службового собаку прикордонників.

Знайдений сховок одразу насторожив правоохоронців, адже в паливному баку автомобіля вони знайшли запаковані в поліетилен гвинтівки та револьвери.

Проте, згодом прикордонники встановили, що виявлені предмети не належать до вогнепальної зброї.

Усього з паливного баку прикордонники дістали 5 пневматичних гвинтівок, 5 револьверів під патрон Флобера та дві тисячі набоїв до них.

Чоловік пояснив, що придбав речі в Україні та планував їх перепродати в Білорусі.

"Наразі співробітники митниці склали протокол за ст. 483 МКУ "Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю". Транспортний засіб та виявлені предмети вилучені", - коментує начальник групи адміністративно-юрисдикційної діяльності відділу прикордонної служби "Гірськ" ст. лейтенант Алла Абрамчук.

Нагадаємо, в потязі, що прямував з України в Угорщину, прикордонники виявили 500 пачок сигарет, які замаскували в жіночих панчохах.

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