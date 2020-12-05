Контрабанду сигарет везли з України у жіночих панчохах

“Чергову спробу незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон попередили учора військовослужбовці відділу „Соломоново“ Чопського загону в залізничному пункті пропуску „Чоп (Дружба)“. Під час огляду вантажного потяга, що прямував з України в Угорщину, прикордонники спільно з митниками виявили у його конструктивних особливостях 500 пачок сигарет”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тютюнові вироби приховали у порожнинах хребтових балок восьми вагонів. Задля маскування, їх запакували у чорні панчохи.

“Сигарети вилучено митниками. Заходи по встановленню осіб, причетних до протиправної діяльності, тривають”, — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у пункті пропуску “Дольськ” у вантажівці Volvo, яка слідувала з Білорусі, українські прикордонники виявили велику партію контрабандних сигарет.