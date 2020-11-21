Українець намагався ввезти з Білорусі фуру сигарет замість оселедця
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У пункті пропуску “Дольськ” у вантажівці Volvo, яка слідувала з Білорусі, українські прикордонники виявили велику партію контрабандних сигарет. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає УНН.
“За документами громадянин України перевозив оселедці, але, оглянувши вже перший ряд ящиків з цим товаром, прикордонники виявили, що вантажівка повністю запакована тютюновими виробами”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що незаконне переміщення тютюнових виробів через українсько-білоруський кордон вдалося викрити завдяки оперативним співробітникам Держприкордонслужби України.
“Із затриманої на кордоні з Білоруссю вантажівки з оселедцями прикордонники дістали сигарет на 10 мільйонів гривень. Всього вилучено 679 ящиків сигарет білоруського виробництва загальною кількістю майже 340 тисяч пачок”, — повідомили в ДПСУ.
Як повідомляв УНН, в Одеському морському торгівельному порту викрили контрабанду цигарок білоруського виробництва на понад 80 млн гривень, яку планували перемістити до країн Європи.