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Контрабанду сигарет везли из Украины в женских чулках

Контрабанду сигарет везли из Украины в женских чулках

Киев  •  УНН

 • 13785 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В поезде, следовавшем из Украины в Венгрию, пограничники обнаружили 500 пачек сигарет, которые замаскировали в женских чулках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы

"Очередную попытку незаконного перемещения табачных изделий через границу предупредили вчера военнослужащие отдела "Соломоново "Чопского отряда в железнодорожном пункте пропуска" Чоп (Дружба)". При осмотре грузового поезда, следовавшего из Украины в Венгрию, пограничники совместно с таможенниками обнаружили в его конструктивных особенностях 500 пачек сигарет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что табачные изделия скрыли в полостях позвоночных балок восьми вагонов. Для маскировки, их упаковали в черные чулки.

"Сигареты изъяты таможенниками. Мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются", - добавили в сообщении.

Напомним, в пункте пропуска "Дольск" в грузовике Volvo, который следовал из Беларуси, украинские пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет.

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