Контрабанду сигарет везли из Украины в женских чулках
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В поезде, следовавшем из Украины в Венгрию, пограничники обнаружили 500 пачек сигарет, которые замаскировали в женских чулках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы
"Очередную попытку незаконного перемещения табачных изделий через границу предупредили вчера военнослужащие отдела "Соломоново "Чопского отряда в железнодорожном пункте пропуска" Чоп (Дружба)". При осмотре грузового поезда, следовавшего из Украины в Венгрию, пограничники совместно с таможенниками обнаружили в его конструктивных особенностях 500 пачек сигарет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что табачные изделия скрыли в полостях позвоночных балок восьми вагонов. Для маскировки, их упаковали в черные чулки.
"Сигареты изъяты таможенниками. Мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются", - добавили в сообщении.
Напомним, в пункте пропуска "Дольск" в грузовике Volvo, который следовал из Беларуси, украинские пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет.