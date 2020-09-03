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Украина находится на пороге роста заболевания коронавирусом - Голубовская

Киев • УНН

 • 21033 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. На сегодняшний день все должны понимать, что Украина находится на пороге роста заболевания коронавирусом. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявила инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, сообщает УНН.

Украина находится на пороге роста заболевания коронавирусом - Голубовская

“Все мы прекрасно понимаем, что ни с какими масками дети в школу ходить не будут. Это нереально. Это невозможно. Я вообще была сторонником непопулярного решения. Просто я понимала, что меня никто не поддержит и я это не озвучивала, потому что это эпидемиологи должны решать. Я вообще была за дистанционное обучение максимально. Потому что то, что сейчас происходит — мы еще только сейчас в начале этого роста (заболевания коронавирусом — ред.) все должны понимать, что уже сейчас невозможно больного из группы риска положить в стационар. Все должны понимать, что если не будут этого (рекомендаций по обеспечению безопасности от болезни — ред.) соблюдать, то останетесь просто на домашнем лечении”, — отметила врач.

Голубовская также отметила, что сейчас врачи работают в режиме без выходных.

“Вы прекрасно понимаете, что у нас в клинике сейчас военное положение. Мы даже свои учебные комнаты отдали под больных. Люди работают круглосуточно, без выходных. Ни одного выходного ни у кого не было”, — подчеркнула она.

Как сообщал УНН, в Украине 3 сентября зафиксировано уже более 128 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более 2,4 тыс.

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