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Україна знаходиться на порозі росту захворювання на коронавірус — Голубовська

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. На сьогоднішній день всі повинні розуміти, що Україна знаходиться на порозі росту захворювання на коронавірус. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявила інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська, повідомляє УНН.

Україна знаходиться на порозі росту захворювання на коронавірус — Голубовська

“Всі ми прекрасно розуміємо, що ні з якими масками діти до школи ходити не будуть. Це нереально. Це неможливо. Я взагалі була прихильником непопулярного рішення. Просто я розуміла, що мене ніхто не підтримає і я це не озвучувала, бо це епідеміологи повинні вирішувати. Я взагалі була за дистанційне навчання максимально. Тому що те, що зараз відбувається — ми ще тільки зараз на початку цього росту (захворювання на коронавірус — ред.) Всі мають розуміти, що вже зараз неможливо хворого з групи ризику покласти до стаціонару. Всі мають розуміти, що якщо не будуть цього (рекомендацій щодо убезпечення від хвороби — ред.) дотримуватись, то залишитесь просто на домашньому лікуванні”, — наголосила лікар.

Голубовська також наголосила, що наразі лікарі працюють в режимі без вихідних.

“Ви прекрасно розумієте, що у нас в клініці зараз військовий стан. Ми навіть свої навчальні кімнати віддали під хворих. Люди працюють цілодобово, без вихідних. Жодного вихідного ні у кого не було”, — наголосила вона.

Як повідомляв УНН, в Україні 3 вересня зафіксовано вже понад 128 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 2,4 тис.

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