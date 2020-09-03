В Україні вже 128 тис. випадків COVID-19, за добу - 2 430

Так, зі 128 228 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 430 інфікованих, що менше, ніж добою раніше, коли було встановлено новий антирекорд.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 710 людей, з них за добу - 54.

Оновлених даних щодо одужалих немає, станом на 2 вересня одужали від хвороби вже 58 817 людей.

Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання кількості тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей.