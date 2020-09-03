В Україні вже 128 тис. випадків COVID-19, за добу - 2 430
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Україні на 8:40 3 вересня зафіксовано вже понад 128 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 2,4 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, зі 128 228 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 430 інфікованих, що менше, ніж добою раніше, коли було встановлено новий антирекорд.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 710 людей, з них за добу - 54.
Оновлених даних щодо одужалих немає, станом на 2 вересня одужали від хвороби вже 58 817 людей.
Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання кількості тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей.