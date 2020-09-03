В Украине уже 128 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2 430
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Украине на 8:40 3 сентября зафиксировано уже более 128 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2,4 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 128 228 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 430 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее, когда был установлен новый антирекорд.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 710 человек, из них за сутки - 54.
Обновленных данных по выздоровевшим нет, по состоянию на 2 сентября выздоровели от болезни уже 58 817 человек.
Напомним, врач Голубовская рассказала о росте количества тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.