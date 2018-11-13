Украина осудила ракетные обстрелы Израиля

"Считаем неприемлемыми ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность гражданскому населению. Они должны быть прекращены немедленно. В Украине глубоко сочувствуют дружественному народу Израиля в связи с гибелью и ранениями израильских граждан в результате ракетных обстрелов с территории сектора Газа", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 12 ноября, днем ​​радикалы из Газы обстреляли Израиль десятками ракет и минометных снарядов в ответ на проводимую в воскресенье вечером израильским спецназом операцию на юге сектора. В результате этого рейда были убиты семь активистов "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла движения ХАМАС, контролирующего Газу, в том числе одного из его командиров.

Число пострадавших в результате ракетного обстрела израильской территории из сектора Газа возросло до 53, двое из них находятся в критическом состоянии.