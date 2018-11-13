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Україна засудила ракетні обстріли Ізраїлю

Україна засудила ракетні обстріли Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Україні занепокоєні загрозливою ескалацією ситуації довкола сектора Газа, пов'язаною з ракетними обстрілами півдня Ізраїлю впродовж останніх днів, що вкотре може призвести до масштабного збройного протистояння. Про йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

“Вважаємо неприйнятними ракетні обстріли ізраїльської території, які несуть смертельну небезпеку життю цивільного населення. Вони мають бути припинені негайно. В Україні глибоко співчувають дружньому народу Ізраїлю у зв’язку із загибеллю та пораненнями ізраїльських громадян внаслідок ракетних обстрілів з території сектора Газа”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 12 листопада, вдень радикали з Гази обстріляли Ізраїль десятками ракет і мінометних снарядів у відповідь на проведену в неділю ввечері ізраїльським спецназом операцію на півдні сектора. В результаті цього рейду було вбито семеро активістів “Бригад Іззеддіна аль-Кассама” — бойового крила руху ХАМАС, що контролює Газу, в тому числі один з його командирів.

Кількість постраждалих в результаті ракетного обстрілу ізраїльської території з сектора Гази зросло до 53, двоє з них знаходяться в критичному стані.

Українські Національні Новини

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