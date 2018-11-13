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Число постраждалих в результаті обстрілу ізраїльської території з Гази зросло до 53

Число постраждалих в результаті обстрілу ізраїльської території з Гази зросло до 53

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Число постраждалих в результаті ракетного обстрілу ізраїльської території з сектора Гази зросло до 53, двоє з них знаходяться в критичному стані. Такі дані наводить у вівторок ізраїльська служба швидкої допомоги в своєму Twitter, передає УНН.

Раніше повідомлялося про 35 постраждалих.

“З 16:30 до 1:15 (16:30 і 01:15 за Києвом) медичні бригади надали допомогу 53 потерпілим, включаючи двох в критичному стані: військовослужбовця з осколковими пораненнями і 60-річну жінку”, — йдеться в повідомленні. Ще одна людина отримала поранення середнього ступеня тяжкості, 23 людини — легкі травми. 27 осіб отримали медичну допомогу після панічних атак.

У понеділок вдень радикали з Гази обстріляли Ізраїль десятками ракет і мінометних снарядів у відповідь на проведену в неділю ввечері ізраїльським спецназом операцію на півдні сектора. В результаті цього рейду було вбито семеро активістів “Бригад Іззеддіна аль-Кассама” — бойового крила руху ХАМАС, що контролює Газу, в тому числі один з його командирів.

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