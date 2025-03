З сектора Гази по Ізраїлю випущено 300 ракет

За останніми даними, були запущені близько 300 ракет, 60 з яких були перехоплені системою “залізний купол”. Велика частина ракет, що долетіли до Ізраїлю, впала в пустельній місцевості, але деякі все-таки заподіяли пошкодження будівель, одна з ракет потрапила в автобус. Поранення різного ступеня тяжкості отримали в цілому 13 чоловік, як повідомляє видання The Jerusalem Post.

У відповідь на ракетні удари Ізраїль завдав серію ударів по Газі. В цілому були атаковані близько 70 цілей — склади зі зброєю, командні пункти ХАМАС і “Ісламського джихаду” і точки запуску ракет. Крім цього, була атакована штаб-квартира телекомпанії “Аль-акса”. В атаках брали участь літаки, вертольоти і танки ізраїльської армії. Червоний хрест повідомив про загибель трьох палестинців і “певну кількість” постраждалих.

Напередодні вночі Ізраїль провів в Газі спецоперацію. У сектор була відправлена диверсійна група, метою якої був один з лідерів бойового крила ХАМАС, 37-річний Нуреддін Салям Барак. В результаті операції, крім самого Барака, були вбиті ще шість палестинців (п’ятеро з них були членами ХАМАС), за даними видання Haaretz, інші семеро отримали поранення. Джерела BBC News в Ізраїлі описали подію як секретний рейд, в ході якої “щось пішло не так”. Ізраїльська армія підтвердила загибель одного свого офіцера, задіяного в атаці і, в свою чергу, заявила, що вбивства бойовиків в завдання військових не входили.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l

— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 листопада 2018 р.