Из сектора Газы по Израилю выпущено 300 ракет

По последним данным, были запущены около 300 ракет, 60 из которых были перехвачены системой “железный купол”. Большая часть ракет, которые долетели до Израиля, упала в пустынной местности, но некоторые все-таки причинили повреждения строениям, одна из ракет попала в автобус. Ранения различной степени тяжести получили в общей сложности 13 человек, как сообщает издание The Jerusalem Post.

В ответ на ракетные удары Израиль нанес серию ударов по Газе. В общей сложности были атакованы около 70 целей — склады с оружием, командные пункты ХАМАС и “Исламского джихада” и точки запуска ракет. Помимо этого, была атакована штаб-квартира телекомпании “Аль-акса”. В атаках принимали участие самолеты, вертолеты и танки израильской армии. Красный крест сообщил о гибели трех палестинцев и “некотором количестве” пострадавших.

Накануне ночью Израиль провел в Газе спецоперацию. В сектор была отправлена ​​диверсионная группа, целью которой был один из лидеров боевого крыла ХАМАС, 37-летний Нурэддин Салям Барак. В результате операции, кроме самого Барака, были убиты еще шесть палестинцев (пятеро из них были членами ХАМАС), по данным издания Haaretz, остальные семеро получили ранения. Источники BBC News в Израиле описали произошедшее как секретный рейд, в ходе которого “что-то пошло не так”. Израильская армия подтвердила гибель одного своего офицера, задействованного в атаке и, в свою очередь, заявила, что убийства боевиков в задачи военных не входили.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l

— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018