Из сектора Газы по Израилю выпущено 300 ракет

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107263 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114530 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 152469 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146344 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137366 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128631 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172565 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Из сектора Газы по Израилю выпущено 300 ракет

Из сектора Газы по Израилю выпущено 300 ракет

Киев  •  УНН

 • 12014 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. С территории сектора Газы 12 ноября по Израилю были выпущены сотни ракет. Обстрелы начались в ночь на понедельник и продолжались весь день. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

По последним данным, были запущены около 300 ракет, 60 из которых были перехвачены системой “железный купол”. Большая часть ракет, которые долетели до Израиля, упала в пустынной местности, но некоторые все-таки причинили повреждения строениям, одна из ракет попала в автобус. Ранения различной степени тяжести получили в общей сложности 13 человек, как сообщает издание The Jerusalem Post.

В ответ на ракетные удары Израиль нанес серию ударов по Газе. В общей сложности были атакованы около 70 целей — склады с оружием, командные пункты ХАМАС и “Исламского джихада” и точки запуска ракет. Помимо этого, была атакована штаб-квартира телекомпании “Аль-акса”. В атаках принимали участие самолеты, вертолеты и танки израильской армии. Красный крест сообщил о гибели трех палестинцев и “некотором количестве” пострадавших.

Накануне ночью Израиль провел в Газе спецоперацию. В сектор была отправлена ​​диверсионная группа, целью которой был один из лидеров боевого крыла ХАМАС, 37-летний Нурэддин Салям Барак. В результате операции, кроме самого Барака, были убиты еще шесть палестинцев (пятеро из них были членами ХАМАС), по данным издания Haaretz, остальные семеро получили ранения. Источники BBC News в Израиле описали произошедшее как секретный рейд, в ходе которого “что-то пошло не так”. Израильская армия подтвердила гибель одного своего офицера, задействованного в атаке и, в свою очередь, заявила, что убийства боевиков в задачи военных не входили.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l

— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018

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