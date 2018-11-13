Число пострадавших в результате обстрела израильской территории из Газы возросло до 53
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Число пострадавших в результате ракетного обстрела израильской территории из сектора Газа возросло до 53, двое из них находятся в критическом состоянии. Такие данные приводит во вторник израильская служба скорой помощи в своем Twitter, передает УНН.
Ранее сообщалось о 35 пострадавших.
“С 16:30 до 1:15 (16:30 и 01:15 по Киеву) медицинские бригады оказали помощь 53 пострадавшим, включая двух в критическом состоянии: военнослужащего с осколочными ранениями и 60-летнюю женщину”, — говорится в сообщении. Еще один человек получил ранения средней степени тяжести, 23 человека — легкие травмы. 27 человек получили медицинскую помощь после панических атак.
В понедельник днем радикалы из Газы обстреляли Израиль десятками ракет и минометных снарядов в ответ на проводимую в воскресенье вечером израильским спецназом операцию на юге сектора. В результате этого рейда были убиты семь активистов “Бригад Иззэддина аль-Кассама” — боевого крыла движения ХАМАС, контролирующего Газу, в том числе один из его командиров.