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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Украина запросила у Канады помощь в получении вакцины против коронавируса - МИД

Украина запросила у Канады помощь в получении вакцины против коронавируса - МИД

Киев  •  УНН

 • 17279 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин встретился с послом Канады в Киеве Ларисой Галадзой. Стороны обсудили резервирование вакцины от COVID-19 для Украины, расследование авиакатастрофы рейса PS752, а также инвестиции Канады в Украину. Об этом Енин рассказал в своем Facebook, передает УНН.

“Сегодня встретился с послом Канады Ларисой Галадза. Начну, пожалуй, с самого актуального — вакцина — Covid-19. Понимая важность вопроса и учитывая топовые позиции Канады в возможностях бронирования вакцины против коронавируса, обратился к канадским партнерам о помощи в получении партии вакцин для украинских граждан! Надеюсь на позитивное сотрудничество в этом важном вопросе, обязательно держать в курсе”, — написал заместитель министра.

Енин обсудил с канадской стороной трагедию борта PS752.

“С канадской стороной мы „сверили часы“ по совместному плану действий в вопросе расследования катастрофы. И, вместе с этим, не менее важным остается вопрос обеспечения получения надлежащей компенсации родственникам жертв. Работаем в этом направлении”, — написал заместитель главы МИД.

Среди прочего, Енин сообщил, что канадская сторона заверила, что и впредь будет способствовать реформам в Украине, в частности в сфере судебной ветви власти.

“Отдельно обсудили состояние реализации канадских инвестиционных проектов в нашей стране. И, конечно, не упускаем возможности делать уверенные шаги к столь необходимой модернизации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. Уверен непременно розочнемо переговоры в этом направлении”, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что в рамках расследования катастрофа самолета МАУ, Украина обратилась к партнерам из-за неполучения доказательств от Ирана.

Украинские Национальные Новости

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