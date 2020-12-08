Україна запросила у Канади допомогу в отриманні вакцини проти коронавірусу - МЗС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін зустрівся з послом Канади у Києві Ларисою Галадзою. Сторони обговорили резервувавння вакцини від COVID-19 для України, розслідування авіакатастрофи рейсу PS752, а також інвестиції Канади в Україну. Про це Єнін розповів у своєму Facebook, передає УНН.

“Сьогодні зустрівся з послом Канади Ларисою Галадзою. Почну, мабуть, із найактуальнішого — вакцина- Covid-19. Розуміючи важливість питання та зважаючи на ТОПові позиції Канади в можливостях резервування вакцини проти Коронавірусу, звернувся до канадських партнерів щодо допомоги в отриманні партії вакцин для українських громадян! Сподіваюся на позитивну співпрацю в цьому важливому питанні, обов’язково триматиму в курсі”, — написав заступник міністра.

Єнін також обговорив з канадською стороною трагедію борту PS752.

“З канадською стороною ми „звірили годинники“ щодо спільного плану дій в питанні розслідування катастрофи. І, разом з цим, не менш важливим залишається питання забезпечення отримання належної компенсації родичам жертв. Працюємо в цьому напрямку”, — написав заступник глави МЗС.

Поміж іншого, Єнін повідомив, що канадська сторона запевнила, що і надалі сприятиме реформам в Україні, зокрема у сфері судової гілки влади.

“Окремо обговорили стан реалізації канадських інвестиційних проєктів в нашій країні. І, звичайно, не упускаємо можливості робити впевнені кроки до такої необхідної модернізації Угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Впевнений неодмінно розочнемо перемовини в цьому напрямку”, — резюмував він.

Раніше стало відомо, що в рамках розслідування катастрофа літака МАУ, Україна звернулася до партнерів через неотримання доказів від Ірану.

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