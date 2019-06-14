Украина предложила Молдове помочь импортировать газ из ЕС без участия "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Укртрансгаз направил предложение Молдове в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния-Молдова, что ставит молдавскую сторону в зависимость от очередных переговоров с Газпромом, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Укртрансгаза.
“Использование возможностей украинской газотранспортной системы позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из Российской Федерации, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям”, — указано в сообщении.
Кроме того, Укртрансгаз предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа молдавским потребителям зимой 2019/2020. Общая мощность в точках соединений между Молдовой и Украиной позволяет транспортировать до 15 миллионов кубометров газа в день, что полностью покрывает потребности потребителей в Молдове.
В пресс-службе также добавили, что: “Официальное предложение было направлено молдавской стороне весной этого года. Для реализации такого режима необходимо подписать соглашения между операторами ГТС о взаимодействии во всех точках соединения между ГТС Украины и Молдовы в соответствии с европейскими правилами. Кроме того, молдавские трейдеры должны подписать соглашения на транспортировку и хранение газа. Эти соглашения не создают финансовых обязательств для молдавской стороны, но одновременно дают возможность транспортировать газ украинской ГТС с целью импорта газа в Молдову или закачать газ в украинские хранилища газа по необходимости”.
Ранее украинская сторона также предложила ЕС создать дополнительный запас газа в украинских ПХГ в размере 3-4 миллиардов кубических метров в целях обеспечения безопасности поставок газа в восточноевропейские страны, которые сегодня в основном получат газ из Российской Федерации.
Как стало известно ранее, оператор ГТС не может рассчитываться по контрактам закупок газа.