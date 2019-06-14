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Україна запропонувала Молдові допомогти імпортувати газ з ЄС без участі "Газпрому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Укртрансгаз направив пропозицію Молдові у зв’язку із затримкою будівництва інтерконектора Румунія-Молдова, що ставить молдовську сторону у залежність від чергових перемовин з Газпромом, пише УНН з посиланням на прес-службу Укртрансгазу.

Україна запропонувала Молдові допомогти імпортувати газ з ЄС без участі "Газпрому"

“Використання можливостей української газотранспортної системи дозволить мінімізувати потенційні ризики, пов’язані із можливим перериванням транзиту природного газу з Російської Федерації, та гарантувати безпеку постачання газу молдовським споживачам”, — вказано у повідомленні.

Крім того, Укртрансгаз запропонував молдовській стороні можливість створити власний страховий запас газу в українських підземних сховищах, щоб забезпечити безперебійне постачання газу молдовським споживачам зимою 2019/2020. Загальна потужність в точках з’єднань між Молдовою та Україною дозволяє транспортувати до 15 мільйонів кубічних метрів газу в день, що повністю покриває потреби споживачів у Молдові.

У прес-службі також додали, що: “Офіційна пропозиція була направлена молдовській стороні навесні цього року. Для реалізації такого режиму необхідно підписати угоди між операторами ГТС про взаємодію у всіх точках з’єднання між ГТС України та Молдови у відповідності до європейських правил. Крім того, молдовські трейдери повинні підписати угоди на транспортування та зберігання газу. Ці угоди не створюють фінансових зобов’язань для молдовської сторони, але одночасно дають можливість транспортувати газ українською ГТС з метою імпорту газу в Молдову або закачати газ в українські сховища газу за необхідності”.

Раніше українська сторона також запропонувала ЄС створити додатковий запас газу в українських ПСГ у розмірі 3-4 мільярдів кубічних метрів з метою гарантування безпеки постачання газу у східноєвропейські країни, які сьогодні в основному отримають газ з Російської Федерації.

Як стало відомо раніше, оператор ГТС не може розраховуватися за контрактами закупівель газу.

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