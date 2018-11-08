Украина предложила Китаю начать переговоры о свободной торговле
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив в Пекине предложил вице-премьеру госсовета Китая Лю Хэ начать консультации по зоне свободной торговли между странами, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства экономического развития и торговли.
Кубив отметил, что для более глубокого развития сотрудничества и торгово-экономического взаимодействия Украина-Китай следует начать работу над более широкими возможностями для торговли между странами.
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"За несколько лет Украина существенно расширила собственную сеть преференциальных режимов торговли. Есть новое соглашение о свободной торговле с Канадой, завершили переговоры о свободной торговле с Израилем, завершаем переговоры с Турцией. Мы видим эффективность этих соглашений, поэтому предлагаю начать совместные украинский-китайские консультации по предпосылкам создания зоны свободной торговли Украина-Китай", - подчеркнул чиновник.
Кроме того, как рассказали в министерстве, участники встречи также обсудили сотрудничество в рамках инициативы главы КНР Си Цзиньпина "Один пояс и путь", а также сотрудничество в сфере энергетики, как традиционной, так и альтернативной, инфраструктурных проектов, промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и агроиндустрии, инноваций и цифровизации и другие текущие и перспективные проекты.
Как сообщал УНН, Украина реализует план выполнения договоренностей между правительством Украины и правительством Китая, в том числе, План действий Украина-КНР по совместному построению "Экономического пояса Великого шелкового пути" и "Морского шелкового пути XXI века.".