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Україна запропонувала Китаю почати переговори про вільну торгівлю

Україна запропонувала Китаю почати переговори про вільну торгівлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів у Пекіні запропонував віце-прем’єру держради Китаю Лю Хе розпочати консультації стосовно зони вільної торгівлі між країнами, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Кубів наголосив, що для більш глибокого розвитку співпраці і торговельно-економічної взаємодії Україна-Китай слід розпочати роботу над ширшими можливостями для торгівлі між країнами.

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"За кілька років Україна суттєво розширила власну мережу преференційних режимів торгівлі. Маємо нову угоду про вільну торгівлю з Канадою, завершили переговори про вільну торгівлю з Ізраїлем, завершуємо переговори з Туреччиною. Ми бачимо ефективність цих угод, тож пропоную розпочати спільні українсько-китайські консультації щодо передумов створення зони вільної торгівлі Україна-Китай", - підкреслив посадовець.

Крім того, як розповіли у міністерстві, учасники зустрічі також обговорили співпрацю у межах ініціативи голови КНР Сі Цзіньпіна "Один пояс і шлях", а також співпрацю у сфері енергетики, як традиційної, так і альтернативної, інфраструктурних проектів, промисловості, машинобудування, сільського господарства та агроіндустрії, інновацій та цифровізації та інші поточні та перспективні проекти.

Як повідомляв УНН, Україна реалізує план виконання домовленостей між урядом України та урядом Китаю, у тому числі, Плану дій Україна-КНР зі спільної побудови "Економічного поясу Великого шовкового шляху" та "Морського шовкового шляху ХХІ ст.".

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