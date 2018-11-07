Позиції України та Туреччини щодо угоди про ЗВТ розходяться по двох галузях
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Позиції України та Туреччини щодо угоди про вільну торгівлю відрізняються у галузях сільського господарства та текстилю. Про це сказав Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю турецькому виданню Анадолу, передає УНН.
За словами Президента, позиції двох країн щодо угоди про про вільну торгівлю сходяться на 96%.
“Позиція Туреччини відрізняється лише в галузі сільського господарства, а України — в галузі текстилю. Водночас всі неузгодженості в документі у позиціях щодо металу та сталі — подолані”, — сказав він.
При цьому, Порошенко висловив сподівання, що угода з Туреччиною буде укладена до нового року.
Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що угода про вільну торгівлю з Україною буде підписана до кінця року.
Як повідомляв УНН, у травні 2018 року в Мінекономрозвитку повідомили, що Україна виходить на “фінішну пряму” у переговорах з Туреччиною щодо укладання угоди про вільну торгівлю.