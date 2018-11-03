Україна і Туреччина до кінця року підпишуть угоду про ЗВТ

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Україна і Туреччина прийняли рішення до кінця року завершити роботу з підписання угоди про Зону вільної торгівлі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час спільного виступу з президентом України Петром Порошенком у Стамбулі, передає кореспондент УНН.