Україна і Туреччина до кінця року підпишуть угоду про ЗВТ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Україна і Туреччина прийняли рішення до кінця року завершити роботу з підписання угоди про Зону вільної торгівлі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час спільного виступу з президентом України Петром Порошенком у Стамбулі, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми прийняли рішення до кінця року завершити роботу з підписання угоди про Зону вільної торгівлі. Віримо, що завдяки цій угоді ми зможемо досягти нашої мети — торгового балансу у 10 млрд доларів”, — сказав він.
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Крім того, за словами Ердогана, з кожним днем посилюється і розвивається співробітництво в галузі військово-промислового комплексу.
Як повідомляв УНН, у травні 2018 року в Мінекономрозвитку повідомили, що Україна виходить на “фінішну пряму” у переговорах з Туреччиною щодо укладання угоди про вільну торгівлю.