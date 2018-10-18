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Кубів: Україна має угоди про вільну торгівлю з 45 країнами

Кубів: Україна має угоди про вільну торгівлю з 45 країнами

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Україна на теперішній час уклала угоди про вільну торгівлю з 45-ма країнами. Про це повідомив в ексклюзивному інтерв'ю УНН перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"Ми на сьогодні уклали угоди з 45-ма країнами (угоди про вільну торгівлю – ред.). 28 країн – це ЄС", - розповів Кубів.

За словами першого віце-прем'єра, Україна продовжує переговори щодо укладання угод про вільну торгівлю з Туреччиною та Сербією.

"Позиція переговорів з Туреччиною і Сербією. Вони тривають. Туреччина – це величезний партнер. Я хотів би сказати, що більше 20 тис. позицій ми погодили, півтори тисячі ще не погодили. По Сербії теж ми працюємо на сьогодні", - уточнив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кубів розповів про перебіг переговорів з Лондоном щодо торгових відносин після Brexit

Кубів зазначив, що Україна фактично вже може постачати свою продукцію без ввізних мит на ринки місткістю більше 850 млн людей.

"Але якщо дивитися на ринки глобально, то ми маємо у своєму активі ринок Європи – це 500 млн людей, а ринок одного Китаю чи Індії – це більше 1,3 млрд людей кожен. Тобто, є до чого прагнути. Формування таких концептуальних позицій повинно в нас відобразитися в Стратегії розвитку держави, хоча би на 30-50 років", - зауважив посадовець.

На його думку, Україна може стати великим транзитним хабом.

"Вона може стати хабом ІТ-послуг, вона може взагалі стати лідером ІТ-індустрії", - додав перший віце-прем'єр.

Нагадаємо, Кубів заявив, що Україна може до кінця року підписати угоду про ЗВТ з Ізраїлем.

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