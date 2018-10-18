Кубив: Украина имеет соглашения о свободной торговле с 45 странами

"Мы сегодня заключили соглашения с 45-ю странами (соглашения о свободной торговле - ред.). 28 стран - это ЕС", - рассказал Кубив.

По словам первого вице-премьера, Украина продолжает переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с Турцией и Сербией.

"Позиция переговоров с Турцией и Сербией. Они продолжаются. Турция - это огромный партнер. Я хотел бы сказать, что более 20 тыс. позиций мы согласовали, полторы тысячи еще не согласовали. По Сербии тоже мы работаем сегодня", - уточнил он.

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Кубив отметил, что Украина фактически уже может поставлять свою продукцию без ввозных пошлин на рынки вместимостью более 850 млн человек.

"Но если смотреть на рынки глобально, то мы имеем в своем активе рынок Европы - это 500 млн человек, а рынок одного Китая или Индии - это больше 1,3 млрд людей каждый. То есть, есть к чему стремиться. Формирование таких концептуальных позиций должно у нас отразиться в Стратегии развития государства, хотя бы на 30-50 лет", - отметил чиновник.

По его мнению, Украина может стать большим транзитным хабом.

"Она может стать хабом ІТ-услуг, она может вообще стать лидером ІТ-индустрии", - добавил первый вице-премьер.

Напомним, Кубив заявил, что Украина может до конца года подписать соглашение о ЗСТ с Израилем.