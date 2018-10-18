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Кубів розповів про перебіг переговорів з Лондоном щодо торгових відносин після Brexit

Кубів розповів про перебіг переговорів з Лондоном щодо торгових відносин після Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На сьогодні Україна та Велика Британія перебувають у процесі неформальних консультацій стосовно торговельних відносин після завершення Brexit, які можуть перейти в офіційні переговори після завершення внутрішнього узгодження позицій. Про це сказав в ексклюзивному інтерв’ю УНН перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"В Аргентині я мав зустріч з міністром торгівлі, тоді ще Грегом Хендсом. І та зустріч була дуже позитивною. Другу зустріч з міністром торгівлі Великої Британії я мав минулого тижня в Лондоні. Це була базова зустріч щодо початку роботи. Ми знаходимося в процесі неформальних консультацій з британською стороною, які відразу можуть бути трансформовані в офіційний переговорний процес після завершення внутрішнього узгодження позиції у нас та у Великій Британії", - розповів перший віце-прем'єр.

Водночас Кубів наголосив, що формування умов між нашою країною і Великою Британією базується на принципах вигоди двох країн.

"Але, враховуючи те, що Велика Британія виходить з ЄС, а ми є в зоні вільної торгівлі з ЄС, то це буде залежати від умов виходу Британії з ЄС. У цій ситуації це буде перша позиція. Друга позиція: відновлення двосторонніх економічних відносин України й Великої Британії базуватиметься на спробі зберегти всі преференційні умови торгівлі для України. Наразі хочу сказати, що розглядається підхід до нової угоди, яка базувалася би на положеннях Угоди асоціацію між Україною і ЄС", - підкреслив посадовець.

Водночас, за його словами, якщо Велика Британія захоче додатково певні речі, то це питання домовленостей і певної позиції.

Однак, зауважив Кубів, Велика Британія віднесла Україну до пріоритетних країн, з якими вона хоче торгувати на преференційних умовах.

"От на базі ЗВТ з ЄС і пріоритетності України будемо вести переговори", - резюмував перший віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше Кубів заявив, що рівень лібералізації торгівлі з Британією має бути не нижчим, ніж у межах УА з ЄС.

Українські Національні Новини

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