Рівень лібералізації торгівлі з Британією має бути не нижчим, ніж у межах УА з ЄС - Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Рівень лібералізації торгівлі між Україною та Великою Британією після Brexit має бути не нижчим, ніж той, який діє в межах угоди про асоціацію з Євросоюзом. Про це сьогодні сказав перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час виступу на Українському тижні в Лондоні (Ukrainian week in London), передає УНН.
“Рівень лібералізації торгівлі має бути не менший, ніж той, який діє в рамках Угоди про асоціацію, а за деякими напрямками торгівлі товарами та послугами може бути значно глибшим”, — наголосив він.
За словами Кубіва, наші країни можуть максимально поглибити співробітництво за всіма напрямками: від торгівлі та інвестицій до промислової кооперації, створення спільних ланцюгів доданої вартості та співробітництва з питань безпеки.
“Цифрова сфера одна з найбільш перспективних у торгівлі між Україною та Великою Британією. Запропонував британським колегам разом розвивати єдиний цифровий ринок”, — переконаний перший віце-прем’єр.
На думку Кубіва, обсяг торгівлі товарами між Україною та Великою Британією може бути більшим на понад 1 млрд дол. на рік.
Раніше перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів зазначив, що Україна розраховує на поглиблення, зокрема, економічних відносин з Великою Британією після Brexit.