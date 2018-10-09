Рівень лібералізації торгівлі з Британією має бути не нижчим, ніж у межах УА з ЄС - Кубів

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Рівень лібералізації торгівлі між Україною та Великою Британією після Brexit має бути не нижчим, ніж той, який діє в межах угоди про асоціацію з Євросоюзом. Про це сьогодні сказав перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час виступу на Українському тижні в Лондоні (Ukrainian week in London), передає УНН.