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Україна розраховує на поглиблення економічних відносин з Британією після Brexit - Кубів

Україна розраховує на поглиблення економічних відносин з Британією після Brexit - Кубів

Київ • УНН

 • 8646 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Україна розраховує на поглиблення, зокрема, економічних відносин з Великою Британією після Brexit. Про це сьогодні сказав перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час виступу на Українському тижні в Лондоні, передає УНН.

“Вихід Великої Британії з ЄС ... стане причиною не погіршення відносин між нашими державами, а це говорить про те, що ми поглибимо позитивні відносини в індивідуальних відносинах економічних, технологічних, людських, ментальних. І це дасть формулу плюс”, — переконаний Кубів.

Він наголосив, що на сьогодні базою для розвитку відносин між Україною та Великою Британією є угода про асоціацію з ЄС.

“База для розвитку сьогодні є. Тому що є договір про асоціацію (з ЄС — ред.). Договір про асоціацію говорить про принципи, які є збалансованими між Україною і Великою Британією. А що далі? А далі буде поглиблення. Тому що індивідуалізація і формування сегменту вужчого дозволяє посилити наші відповідні відносини. Як посилити? Не заважати, бізнес завжди домовиться”, — сказав він.

Зокрема, зазначив Кубів, найбільше результати між країнами показує сфера надання послуг.

“Ми говоримо про експорт, імпорт і надання послуг. То послуги, на відміну від усіх інших країн, з Великою Британією показують найвищий результат і найвищий процент. І на тому треба базуватися. Базуються на сильних сторонах”, — вважає перший віце-прем’єр.

“Якщо ми говоримо про прості юридичні документи, і ми не говоримо про інше, то воно дуже швидко буде. Але, на превеликий жаль, політичний вибір підтриманий народом України сьогодні говорить, що ми повинні виконати те, що обіцяли”, — зауважив перший віце-прем’єр.

Як повідомляв УНН, Україна та Британія готують двосторонню угоду після Brexit.

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