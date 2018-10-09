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Украина рассчитывает на углубление экономических отношений с Британией после Brexit - Кубив

Украина рассчитывает на углубление экономических отношений с Британией после Brexit - Кубив

Киев  •  УНН

 • 8642 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Украина рассчитывает на углубление, в частности, экономических отношений с Великобританией после Brexit. Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время выступления на Украинской неделе в Лондоне, передает УНН.

“Выход Великобритании из ЕС ... станет причиной не ухудшения отношений между нашими государствами, а это говорит о том, что мы углубим позитивные отношения в индивидуальных отношениях экономических, технологических, человеческих, ментальных. И это даст формулу плюс”, — убежден Кубив.

Он отметил, что на сегодня базой для развития отношений между Украиной и Великобританией является соглашение об ассоциации с ЕС.

“База для развития сегодня. Потому что есть договор об ассоциации (с ЕС — ред.). Договор об ассоциации говорит о принципах, которые являются сбалансированными между Украиной и Великобританией. А что дальше? А дальше будет углубление. Потому что индивидуализация и формирование сегмента узкого позволяет усилить наши соответствующие отношения. Как усилить? Не мешать, бизнес всегда договорится”, - сказал он.

В частности, отметил Кубив, наибольшие результаты между странами показывает сфера предоставления услуг.

“Мы говорим об экспорте, импорте и оказании услуг. Услуги, в отличие от всех других стран, с Великобританией показывают самый высокий результат и высокий процент. И на том надо базироваться. Базируются на сильных сторонах”, - считает первый вице-премьер.

“Если мы говорим о простых юридических документах, и мы не говорим о другом, то оно очень быстро будет. Но, к сожалению, политический выбор, поддержанный народом Украины, сегодня говорит, что мы должны выполнить то, что обещали”, - отметил первый вице-премьер.

Как сообщал УНН, Украина и Великобритания готовят двустороннее соглашение после Brexit.

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