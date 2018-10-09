Уровень либерализации торговли с Британией должен быть не ниже, чем в пределах СА с ЕС - Кубив
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Уровень либерализации торговли между Украиной и Великобританией после Brexit должен быть не ниже, чем тот, который действует в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время выступления на Украинской неделе в Лондоне (Ukrainian week in London), передает УНН.
"Уровень либерализации торговли должен быть не меньше, чем тот, который действует в рамках Соглашения об ассоциации, а по некоторым направлениям торговли товарами и услугами может быть значительно глубже", - подчеркнул он.
По словам Кубива, наши страны могут максимально углубить сотрудничество по всем направлениям: от торговли и инвестиций в промышленной кооперации, создания совместных цепей добавленной стоимости и сотрудничества по вопросам безопасности.
"Цифровая сфера одна из наиболее перспективных в торговле между Украиной и Великобританией. Предложил британским коллегам вместе развивать единый цифровой рынок", - убежден первый вице-премьер.
По мнению Кубива, объем торговли товарами между Украиной и Великобританией может быть больше на более 1 млрд долл. в год.
Ранее первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что Украина рассчитывает на углубление, в частности, экономических отношений с Великобританией после Brexit.