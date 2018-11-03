Украина и Турция до конца года подпишут соглашение о ЗСТ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украина и Турция приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного выступления с Президентом Украины Петром Порошенко в Стамбуле, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Верим, что благодаря этой договоренности мы сможем достичь нашей цели - торгового баланса в 10 млрд долларов", - сказал он.
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Кроме того, по словам Эрдогана, с каждым днем усиливается и развивается сотрудничество в области военно-промышленного комплекса.
Как сообщал УНН, в мае 2018 года в Минэкономразвития сообщили, что Украина выходит на "финишную прямую" в переговорах с Турцией о заключении соглашения о свободной торговле.