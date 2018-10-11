Украина остается приоритетом для ЕС - европейский дипломат

"Несмотря на то, что отовсюду временами раздаются голоса, мол, украинский кризис забыли, а внимание международного сообщества должно быть сосредоточено на более насущных вещах - для ЕС Украина остается главным приоритетом. И наша поддержка ее суверенности и целостности, и наша всеобъемлющая помощь Украине постоянно растут, потому что на это государство продолжают поджидать внешние и внутренние вызовы. Поэтому "усталости" от Украины нет", - отметил дипломат.



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По его словам, ухудшение Россией ситуации безопасности в Азовском море и строительство Керченского моста стали "еще одним посягательством на украинский суверенитет и территориальную целостность".



По его мнению, реакция ЕС на такие действия РФ была быстрой. Так, в Евросоюзе осудили строительство Керченского моста и выразили глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации в Черном и Азовском морях. Кроме того 21 июля ЕС добавил шесть организаций, привлеченных к строительству Керченского моста, в санкционный список.



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Напомним, международный трибунал, который рассматривает дело Украины против Российской Федерации в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, в июне 2019 начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против России из-за нарушения ею Конвенции по морскому праву.

Действия Российской Федерации в Азовском море не должны оставаться без ответа международного сообщества. Об этом заявила украинская делегация на общих дебатах Первого комитета ГА ООН.