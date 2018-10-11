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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 63292 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116789 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124779 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164519 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151672 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139927 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130164 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178052 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118278 просмотра

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Украина остается приоритетом для ЕС - европейский дипломат

Украина остается приоритетом для ЕС - европейский дипломат

Киев  •  УНН

 • 10136 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Украина остается среди основных приоритетов европейской внешней политики. Об этом заявил Люк Девин, заместитель генерального директора по вопросам Европы и Центральной Азии при Европейской внешнеполитической службе (EEAS), передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Несмотря на то, что отовсюду временами раздаются голоса, мол, украинский кризис забыли, а внимание международного сообщества должно быть сосредоточено на более насущных вещах - для ЕС Украина остается главным приоритетом. И наша поддержка ее суверенности и целостности, и наша всеобъемлющая помощь Украине постоянно растут, потому что на это государство продолжают поджидать внешние и внутренние вызовы. Поэтому "усталости" от Украины нет", - отметил дипломат.

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По его словам, ухудшение Россией ситуации безопасности в Азовском море и строительство Керченского моста стали "еще одним посягательством на украинский суверенитет и территориальную целостность".

По его мнению, реакция ЕС на такие действия РФ была быстрой. Так, в Евросоюзе осудили строительство Керченского моста и выразили глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации в Черном и Азовском морях. Кроме того 21 июля ЕС добавил шесть организаций, привлеченных к строительству Керченского моста, в санкционный список.

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Напомним, международный трибунал, который рассматривает дело Украины против Российской Федерации в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, в июне 2019 начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против России из-за нарушения ею Конвенции по морскому праву.

Действия Российской Федерации в Азовском море не должны оставаться без ответа международного сообщества. Об этом заявила украинская делегация на общих дебатах Первого комитета ГА ООН.

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