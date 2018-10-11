Україна залишається пріоритетом для ЄС – європейський дипломат

"Попри те, що звідусіль часом лунають голоси, мовляв, українську кризу забули, а увага міжнародної спільноти повинна бути зосереджена на більш нагальних речах, – для ЄС Україна залишається головним пріоритетом. І наша підтримка її суверенності й цілісності, і наша всеосяжна допомога Україні постійно зростають, бо на цю державу продовжують чатувати зовнішні та внутрішні виклики. Тож "втоми" від України немає", - зазначив дипломат.



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За його словами, погіршення Росією безпекової ситуації в Азовському морі й будівництво Керченського мосту стали "ще одним посяганням на українську суверенність і територіальну цілісність".



На його думку, реакція ЄС на такі дії РФ була швидкою. Так, в Євросоюзі засудили будівництво Керченського мосту і висловили глибоке занепокоєння погіршенням безпекової ситуації у Чорному й Азовському морях. Крім того, 21 липня ЄС додав шість організацій, залучених до будівництва Керченського мосту, до санкційного списку.



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Нагадаємо, міжнародний трибунал, який розглядає справу України проти Російської Федерації відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, у червні 2019 року почне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії через порушення нею Конвенції з морського права.

Дії Російської Федерації в Азовському морі не повинні залишатися без відповіді міжнародного співтовариства. Про це заявила українська делегація на загальних дебатах Першого комітету ГА ООН.