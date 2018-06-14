В Європарламенті хочуть продовжити санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до країн-членів ЄС продовжити санкції проти Росії, передає УНН із посиланням сайт ЄП.
На сайті зазначено, що резолюцію підтримали 485 депутатів. Проти висловилися 76, утрималися - 66.
Також у резолюції є заклик до держав-членів ЄС зберігати твердість і єдність в здійсненні узгоджених санкцій проти Росії.
Як повідомляв УНН, на саміті ЄС збираються підтвердити продовження санкцій проти РФ.