Украина закупает все больше российских товаров, снижая показатели экспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. За 9 месяцев 2018 года Украина импортировала из России товаров на 5,8 млрд долл. США, что на 21% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
При этом экспорт украинских товаров в Россию сократился. За 9 месяцев этого года Украина поставила в Россию товаров на 2,7 млрд долл. США, что на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отрицательное сальдо торговли с Россией достигло показателя в 3 млрд долл. США. При этом конкретной структуры закупок с РФ Госстатистики не приводит.
Напомним, в конце мая Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которых распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц. Цель санкций - запретить бизнесу с российскими корнями работать в Украине, однако иногда они касаются и тех компаний, которые работают за пределами нашей страны, но помогают украинским производителям поставлять свой товар на российские территории.
Так, к примеру, среди подсанкционных компаний есть российские и белорусские фирмы-посредники ООО "Мир Пива" с регистрацией в Минске и ООО "Белтрейд" (Смоленск, Россия).
По данным Заречного райсуда г.Сумы, через ООО "Мир Пива" продукция украинского производителя ООО "Снэк Экспорт" (снеки) поставлялась на территорию РФ и ОРДЛО.
Заметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу народного депутата Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.
Добавим также, что в СБУ пока продолжают расследовать факты продажи снеков семейного бизнеса депутата еще и в оккупированном Крыму.