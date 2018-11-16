Україна закуповує все більше російських товарів, знижуючи показники експорту

КИЇВ. 16 листопада. УНН. За 9 місяців 2018 року Україна імпортувала з Росії товарів на 5,8 млрд дол. США, що на 21% більше, ніж за 9 місяців 2017 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.