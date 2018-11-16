Україна закуповує все більше російських товарів, знижуючи показники експорту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. За 9 місяців 2018 року Україна імпортувала з Росії товарів на 5,8 млрд дол. США, що на 21% більше, ніж за 9 місяців 2017 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Натомість, експорт українських товарів до Росії скоротився. За 9 місяців цього року Україна поставила до Росії товарів на 2,7 млрд дол. США, що на 7,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Негативне сальдо торгівлі з Росією досягло показника у 3 млрд дол. США. При цьому конкретної структури закупівель з РФ Держстатистики не наводить.
Нагадаємо, наприкінці травня Україна оприлюднила оновлені списки компаній, на яких поширюються антиросійські економічні санкції. Так, під обмежувальні заходи РНБО потрапили 1748 фізичних та 756 юридичних осіб. Мета санкцій - заборонити бізнесу з російським корінням працювати в Україні, проте часом вони стосуються і тих компаній, які працюють за межами нашої держави, проте допомагають українським виробникам постачати свій товар на російські території.
Так, на приклад, серед підсанкційних компаній наявні російські та білоруські фірми-посередники: ТОВ “Мир Пива” з реєстрацією у Мінську та ТОВ “Белтрейд” (Смоленськ, Росія).
За даними Зарічного райсуду м.Сум, через ТОВ “Мир Пива” продукція українського виробника ТОВ “Снек Експорт” (снеки) постачалася на територію РФ та ОРДЛО.
Зауважимо, що ТОВ “Снек Експорт” належить батькові народного депутата Сергія Рибалки — Віктору Рибалці.
Додамо також, що в СБУ наразі продовжують розслідувати факти продажу снеків родинного бізнесу депутата ще й в окупованому Криму.