Украина за 8 лет существенно нарастила производство курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Производство мяса птицы (преимущественно курятины) в Украине растет из года в год. Об этом свидетельствуют данные Украинского клуба аграрного бизнеса, передает УНН.
Так, в 2018 году украинские агрохолдинги произвели 1 млн 232 тыс. тонн мяса птицы. Это - на 6,3% или на 73 тыс. тонн больше, чем в 2017 году.
По сравнению с 2016 годом производство мяса птицы в Украине выросло на 8,2% по сравнению с 2015 годом - на 14,6%.
В общем, за последние 8 лет (2018 до 2011 г.г.) Украинские агрохолдинги увеличили производство мяса птицы на 43,7% или на 375 тыс. тонн.
Напомним, за это время Украина лишилась статуса импортера курятины и сама стала экспортировать украинский продукт за границу.
По прогнозам немецких экспертов, в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом Россию, Беларусь и Канаду.
Главным производителем и экспортером страны является компания "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба). В 2018 году компания обеспечила 87% поставок курятины на внешние рынки и соответственно завела в Украину 450 млн долларов валютной выручки.
Второе место, но с ощутимым отрывом, занимает "Мясоперерабатывающий комплекс ЛТД" (2,5%), третье - "Птицекомплекс Губин" (2,45%). На "Агро-Овен", "Птицекомплекс Днепровский" и "Владимир-Волынская птицефабрика" приходится лишь 1,8%, 1,75% и 0,35% экспорта продукта.
Ранее УНН сообщал, что только два украинских производителя имеют право экспортировать курятину в страны ЕС - это "Мироновский хлебопродукт" и "Пан Курчак".