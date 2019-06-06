Схвалено європейцями: лише два українські виробники мають право експортувати курятину до ЄС

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 • 20147 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Лише двоє українських виробників мають право ввозити м'ясо птиці до ЄС. Такі дані опубліковані на сайті Єврокомісії, передає УНН.

Так, дозвіл на експорт м'яса птиці у ЄС мають три компанії агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) - ПрАТ "Миронівська птахофабрика", “Птахофабрика Снятинська Нова” та "Вінницька птахофабрика".

Також право поставляти м'ясо птиці у Європу має “Птахокомплекс Губин", який входить до групи компаній агропромислового холдингу "Пан Курчак".

Дозвіл на поставку м’ясних виробів в ЄС мають "Вінницька птахофабрика", завод “Легко” і ПрАТ "Миронівська птахофабрика" - усі разом входять до агрохолдингу МХП.

Постачати м’ясні напівфабрикати європейцям дозволено лише заводу “Легко” (МХП).

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