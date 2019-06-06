Одобрено европейцами: только два украинских производителя имеют право экспортировать курятину в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Лишь два украинских производителя имеют право ввозить мясо птицы в ЕС. Такие данные опубликованы на сайте Еврокомиссии, передает УНН.
Так, разрешение на экспорт мяса птицы в ЕС имеют три компании агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) - ЧАО "Мироновская птицефабрика", "Птахофабрика Снятинська Нова" и "Винницкая птицефабрика".
Также право поставлять мясо птицы в Европу имеет "Птицекомплекс Губин", который входит в группу компаний агропромышленного холдинга "Пан Курчак".
Разрешение на поставку мясных изделий в ЕС имеют "Винницкая птицефабрика", завод "Легко" и ЧАО "Мироновская птицефабрика" - все вместе входят в агрохолдинг МХП.
Поставлять мясные полуфабрикаты европейцам разрешено только заводу "Легко" (МХП).