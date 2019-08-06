Україна за 8 років суттєво наростила виробництво курятини

Так, у 2018 році українські агрохолдинги виробили 1 млн 232 тис. тонн м’яса птиці. Це — на 6,3% або на 73 тис. тонн більше, аніж у 2017 році.

У порівнянні із 2016 роком виробництво м’яса птиці в Україні зросло на 8,2%, у порівнянні із 2015 роком — на 14,6%.

Загалом, за останні 8 років (2018 до 2011 р.р.) українські агрохолдинги збільшили виробництво м’яса птиці на 43,7% або на 375 тис. тонн.

Нагадаємо, за цей час Україна позбулася статусу імпортера курятини і сама стала експортувати український продукт за кордон.

За прогнозами німецьких експертів, в 2019-му Україна збільшить показники експорту курятини до 350 тис. тонн, випередивши при цьому Росію, Білорусь і Канаду.

Головним виробником і експортером країни є компанія “Миронівський хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба). У 2018 році компанія забезпечила 87% поставок курятини на зовнішні ринки і відповідно завела в Україну 450 млн доларів валютної виручки.

Друге місце, але з відчутним відривом, займає “М’ясопереробний комплекс ЛТД” (2,5%), третє — “Птахокомплекс Губин” (2,45%). На “Агро-Овен”, “Птахокомплекс Дніпровський” та “Володимир-Волинську птахофабрику” припадає лише 1,8%, 1,75% і 0,35% експорту продукту.

Раніше УНН повідомляв, що лише два українських виробника мають право експортувати курятину в країни ЄС — це “Миронівський хлібопродукт” та "Пан Курчак".