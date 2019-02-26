Аналітики назвали головних українських експортерів курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українська курятина стрімко завойовує міжнародний ринок. Про це свідчать дані аналітичного відділу Ради з питань експорту продовольства (UFEB), передає УНН.
У 2018 році Україна експортувала 326,7 тис. тонн курятини на 506,6 млн дол.
Безумовний лідер — агрохолдинг “МХП”. У 2018 році компанія забезпечила 87% поставок курятини на зовнішні ринки.
Друге місце, але з відчутним відривом, займає “М’ясопереробний комплекс ЛТД” (2,5%), третє — “Птахокомплекс Губин” (2,45%). На “Агро-Овен”, “Птахокомплекс Дніпровський” та “Володимир-Волинську птахофабрику” припадає лише 1,8%, 1,75% і 0,35% експорту продукту.
Нагадаємо, Польща повідомила, що їх курятина дорожча за українську, а тому Україна має експортну перевагу на світовому ринку.
Раніше УНН повідомляв, що в минулому році Україна піднялася на 6-те місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду.
У країнах ЄС Україна — серед трьох головних постачальників.