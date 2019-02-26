Аналитики назвали главных украинских экспортеров курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украинская курятина стремительно завоёвывает международный рынок. Об этом свидетельствуют данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), передает УНН.
В 2018 году Украина экспортировала 326,7 тыс. тонн курятины на 506,6 млн дол.
Безусловный лидер - агрохолдинг "МХП". В 2018 году компания обеспечила 87% поставок курятины на внешние рынки.
Второе место, но с весомым отрывом, занимает "Мясоперерабатывающий комплекс ЛТД" (2,5%), третье - "Птицекомплекс Губин" (2,45%). На "Агро-Овен", "Птицекомплекс Днепровский" и "Владимир-Волынскую птицефабрику" приходится лишь 1,8%, 1,75% и 0,35% экспорта продукта.
Напомним, Польша сообщила, что их курятина дороже украинской, а поэтому Украина имеет экспортное преимущество на мировом рынке.
Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на 6-е место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду.
В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.