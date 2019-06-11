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Украина идет на уступки, принимая новые "куриные квоты" от ЕС

Киев • УНН

 • 10924 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Украина идет на уступки, принимая предложение Европейской комиссии касательно увеличения импортных квот для украинской курятины до 70 тыс. тонн в год. Об этом заявил руководитель экономического отдела представительства Украины при Европейском Союзе (Брюссель) Назар Бобицкий, передает УНН со ссылкой на DW.

Украина идет на уступки, принимая новые "куриные квоты" от ЕС

“На самом деле — мы идем на уступки. Без этого соглашения украинские экспортеры мяса птицы могут продолжать экспортировать определенные категории птицы в ЕС без каких-либо квот, в соответствии с положениями соглашения об ассоциации”, — говорит он.

Уточняется, что новое соглашение находится в процессе подготовки. Затем документ должен быть ратифицирован украинским и Европейским парламентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина заработала в мае 57 млн долл. на экспорте курятины

Сообщается, что за последний год Украина существенно увеличила поставки курятины в ЕС. Но, вопреки этому, страна по-прежнему остается третьим по величине экспортером мяса птицы европейцам, уступая Бразилии и Таиланду.

Напомним, Украина и ЕС провели переговоры о внесении изменений в Соглашение об ассоциации в части увеличения тарифной квоты на импорт украинского мяса птицы (курицы) на европейский рынок.

Поставлять курятину в ЕС могут всего два украинских производителя, одобренные европейцами, это компании “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба) и “Пан Курчак”. 

В 2019 году, по прогнозам немецких экспертов, Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом Россию, Беларусь и Канаду.

В прошлом году отечественные экспортеры курятины обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов — доля агрохолдинга “Мироновский хлебопродукт” Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.

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