Україна йде на поступки, приймаючи нові "курячі квоти" від ЄС

КИЇВ. 11 червня. УНН. Україна йде на поступки, приймаючи пропозицію Європейської комісії щодо збільшення імпортних квот для української курятини до 70 тис. тонн в рік. Про це заявив керівник економічного відділу представництва України при Європейському Союзі (Брюссель) Назар Бобицький, передає УНН з посиланням на DW.