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Україна йде на поступки, приймаючи нові "курячі квоти" від ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Україна йде на поступки, приймаючи пропозицію Європейської комісії щодо збільшення імпортних квот для української курятини до 70 тис. тонн в рік. Про це заявив керівник економічного відділу представництва України при Європейському Союзі (Брюссель) Назар Бобицький, передає УНН з посиланням на DW.

Україна йде на поступки, приймаючи нові "курячі квоти" від ЄС

"Насправді - ми йдемо на поступки. Без цієї угоди українські експортери м'яса птиці можуть продовжувати експортувати певні категорії птиці в ЄС без будь-яких квот, відповідно до положень угоди про асоціацію", - говорить він.

Уточнюється, що нова угода перебуває в процесі підготовки. Потім документ має бути ратифікований українським і Європейським парламентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна заробила в травні 57 млн дол. на експорті курятини

Повідомляється, що за останній рік Україна суттєво збільшила поставки курятини в ЄС. Але, попри це, країна як і раніше залишається третім за величиною експортером м'яса птиці європейцям, поступаючись Бразилії і Таїланду.

Нагадаємо, Україна і ЄС провели переговори про внесення змін до Угоди про асоціацію в частині збільшення тарифної квоти на імпорт українського м'яса птиці (курки) на європейський ринок.

Постачати курятину в ЄС можуть лише два українські виробники, схвалені європейцями, це компанії "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) і "Пан Курчак".

У 2019 році, за прогнозами німецьких експертів, Україна має намір збільшити показники експорту курятини до 350 тис. тонн, випередивши при цьому Росію, Білорусь і Канаду.

У минулому році вітчизняні експортери курятини забезпечили Україні 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - частка агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт". Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.

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