Украина заработала в мае 57 млн долл. на экспорте курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Экспорт мяса птицы в мае принес Украине 56,7 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
В целом, с начала года Украина экспортировала 255,9 тыс. тонн курятины общей стоимостью 176,8 млн долл.
При этом, в январе-мае в Украину завезли только 50 тыс. тонн импортной курятины общей стоимостью 20 млн долл. То есть, экспорт продукта Украины превышает импорт в 5 раз (в весовом выражении).
ТОП-потребителями украинского продукта является Саудовская Аравия, Нидерланды и Словакия.
За 5 месяцев Украина поставила Саудовской Аравии курятины на 66,3 млн долл. В то же время, Нидерланды купили украинского мяса птицы на 43,3 млн долл., словаки - на 27,3 млн долл.
Напомним, стоимость курятины в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине.
Доступная цена - конкурентное преимущество украинской курятины, благодаря которой она пользуется популярностью на внешних рынках.
По прогнозам немецких экспертов, в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом Россию, Беларусь и Канаду.
В прошлом году отечественные экспортеры курятины обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным производителем и экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.