Україна заробила в травні 57 млн дол. на експорті курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Експорт м'яса птиці в травні приніс Україні 56,7 млн дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
В цілому, з початку року Україна експортувала 255,9 тис. тонн курятини загальною вартістю 176,8 млн дол.
При цьому, в січні-травні в Україну завезли тільки 50 тис. тонн імпортної курятини загальною вартістю 20 млн дол. Тобто, експорт продукту України перевищує імпорт в 5 разів (у ваговому виразі).
ТОП-споживачами українського продукту є Саудівська Аравія, Нідерланди і Словаччина.
За 5 місяців Україна поставила Саудівської Аравії курятини на 66,3 млн дол. У той же час, Нідерланди купили українського м'яса птиці на 43,3 млн дол., Словаки - на 27,3 млн дол.
Нагадаємо, вартість курятини в Україні нижче, ніж в країнах ЄС. Так, наприклад, курятина в Києві коштує на 17,7% дешевше, ніж у Варшаві, і в 2,3 рази доступніше, ніж в Берліні.
Доступна ціна - конкурентна перевага української курятини, завдяки якій вона користується популярністю на зовнішніх ринках.
За прогнозами німецьких експертів, в 2019-м Україна збільшить показники експорту курятини до 350 тис. тонн, випередивши при цьому Росію, Білорусь і Канаду.
У минулому році вітчизняні експортери курятини забезпечили Україні 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним виробником і експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.