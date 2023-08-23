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Украина и Молдова будут развивать совместный контроль на государственной границе

Украина и Молдова будут развивать совместный контроль на государственной границе

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Премьер-министры Украины и Молдовы договорились развивать совместный контроль на государственной границе, а также обсудили логистику в условиях блокирования россией «зернового коридора» и сотрудничество в евроинтеграции, передает УНН с ссылкой на Кабмин.

Детали

Украина и Молдова будут развивать совместный контроль на государственной границе. Об этом договорились во время встречи в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

«Хочу отметить наш прогресс в развитии логистики в условиях блокирования россией «зернового коридора» в Черном море. Быстрое решение по строительству моста через Днестр, развитие пунктов пропуска, железнодорожного сообщения — все это является очень важным и решающим для нас», — подчеркнул Шмыгаль.

Стороны также проговорили сотрудничество Украины и Молдовы по дальнейшей европейской интеграции.

Премьер-министр Украины поблагодарил за поддержку Молдовы с первых дней полномасштабной войны и выразил надежду, что сегодняшний визит молдавской делегации будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних контактов и продуктивного диалога.

Дополнение

Как накануне сообщал УНН, президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Республики Молдова Майей Санду в рамках рабочего визита в Грецию и участия в саммите Украина – Балканы. Главы государств, коснулись актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, региональной безопасности, совместного противодействия агрессивной политике Кремля и российскому гибридному влиянию, а также альтернативные маршруты экспорта украинского зерна.

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