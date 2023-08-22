Зеленський зустрівся з Санду: обговорили альтернативні шляхи агроекспорту після виходу рф із "зернової угоди"

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Глави держав, як повідомляється, торкнулися актуальних питань двосторонньої співпраці, регіональної безпеки, спільної протидії агресивній політиці Кремля та російському гібридному впливу.

"Сторони обговорили взаємодію двох країн у створенні альтернативних маршрутів експорту українського збіжжя після блокування росією Чорноморської зернової ініціативи", - вказали в ОП.

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Президенти, як вказано, також зупинилися на важливому питанні інтеграції України й Молдови у Європейський Союз і спільних викликах на цьому шляху.

Зеленський і Санду відзначили активний розвиток політичного діалогу між країнами та обговорили подальші контакти, зокрема участь Молдови у третьому саміті міжнародної Кримської платформи у Києві 23 серпня, додали в ОП.