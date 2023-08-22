Зеленский встретился с Санду: обсудили альтернативные пути агроэкспорта после выхода рф из "зерновой сделки"

Детали

Главы государств, как сообщается, коснулись актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, региональной безопасности, совместного противодействия агрессивной политике Кремля и российскому гибридному влиянию.

"Стороны обсудили взаимодействие двух стран в создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после блокирования россией Черноморской зерновой инициативы", - указали в ОП.

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Президенты, как указано, также остановились на важном вопросе интеграции Украины и Молдовы в Европейский Союз и общих вызовах на этом пути.

Зеленский и Санду отметили активное развитие политического диалога между странами и обсудили дальнейшие контакты, в частности участие Молдовы в третьем саммите международной Крымской платформы в Киеве 23 августа, добавили в ОП.