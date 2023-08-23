Деталі

Україна й Молдова розвиватимуть спільний контроль на державному кордоні. Про це домовилися під час зустрічі в Києві прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан.

«Хочу відзначити наш прогрес у розвитку логістики в умовах блокування росією «зернового коридору» в Чорному морі. Швидке рішення щодо будівництва мосту через Дністер, розвиток пунктів пропуску, залізничного сполучення — усе це є дуже важливим і вирішальним для нас», — підкреслив Шмигаль.

Сторони також проговорили співпрацю України та Молдови щодо подальшої європейської інтеграції.

Прем’єр-міністр України подякував за підтримку Молдови з перших днів повномасштабної війни, та висловив сподівання, що сьогоднішній візит молдовської делегації сприятиме подальшому розвитку двосторонніх контактів та продуктивного діалогу.

Доповнення

Як напередодні повідомляв УНН, президент Володимир Зеленський провів переговори з президентом Республіки Молдова Маєю Санду у межах робочого візиту до Греції та участі в саміті Україна – Балкани. Глави держав, торкнулися актуальних питань двосторонньої співпраці, регіональної безпеки, спільної протидії агресивній політиці Кремля та російському гібридному впливу, а також альтернативні маршрути експорту українського збіжжя.

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